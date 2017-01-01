Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Европейский суд одобрил маркировку продуктов с измененной ДНК

Комментариев: 0
Суд в Люксембурге рассмотрел иск французского союза сельхозпроизводителей, опасающихся отрицательных последствий применения технологий генной инженерии.
Речь идет о так называемой технологии мутагенеза
Речь идет о так называемой технологии мутагенеза
dpa

Поставщики продуктов питания, работающие с современными технологиями генной инженерии, должны строго придерживаться действующих в Евросоюзе норм использования генетически модифицированных организмов (ГМО) в пищевой промышленности. Такое решение огласил в среду, 25 июля, Европейский суд в Люксембурге.

Речь идет о так называемой технологии мутагенеза, предполагающей искусственное внесение изменений в структуру ДНК растений и удаление ряда ее участков. Этот подход, в частности, задействуют для улучшения хозяйственно-биологических показателей и урожайности.

В соответствии с постановлением суда в Люксембурге, продукция, полученная с использованием этих техник, должна обязательно носить маркировку ГМО.

Иск подал французский союз сельхозпроизводителей, выражавший обеспокоенность из-за возможных побочных эффектов для людей, животных и окружающей среды при задействовании искусственного мутагенеза. В природе встречаются случаи так называемого естественного, или спонтанного, мутагенеза, который происходит в случае воздействия на живые организмы таких факторов, как ультрафиолет, радиация и химические соединения.

Год назад Европейский суд постановил, что запретить культивирование генномодифицированных продуктов можно лишь при наличии научных доказательств их вреда для здоровья человека. Так называемого принципа предосторожности, предполагающего "научную неопределенность" фактора риска, по мнению судей, недостаточно, чтобы прекратить выращивать генномодифицированные культуры.

Ранее сообщалось, что в США разрабатывают уникальную технологию хранения данных, основанную на записи информации в структуру, напоминающую человеческую ДНК. 

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, ДНК, Евросоюз, продукты, продукты питания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь