Число погибших при теракте в Сирии выросло до ста

В результате нескольких взрывов возле рынка в городе Эс-Сувейда погибло сто человек, почти 200 - ранены.

Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда увеличилось до 100 человек. Об этом в среду, 25 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную полицию.

"Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены", - уточнил собеседник агентства.

Сегодня утром несколько смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города. Еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя.

Отряды террористической группировки "Исламское государство" также напали на несколько деревень на востоке провинции, однако получили отпор от армии и местных жителей.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по сирийской территории, контролируемой ИГИЛ, погибли не менее 54 человек.

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