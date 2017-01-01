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В аэропорту Германии треснула взлетная полоса

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Администрация аэропорта Ганновера в Германии приостанавливала работу воздушного хаба до сегодняшнего утра.
Сбой в работе аэропорта затронул около 3,5 тысяч пассажиров
Сбой в работе аэропорта затронул около 3,5 тысяч пассажиров
ianpatterson #FBPE / Twitter

В аэропорту Ганновера в Германии накануне из-за аномальной жары потрескалась взлетная полоса. Как сообщает Bild, температура воздуха поднялась до +40 градусов.

Самолеты не могли вылететь, все прилетающие в Ганновер рейсы отправляли в Мюнхен и Гамбург. Сбой в работе аэропорта затронул около 3,5 тысяч пассажиров. Отменили 41 рейс на вылет и 44 рейса прибытия.

 
 

Администрация закрыла аэропорт до утра 25 июля для восстановления взлетной полосы.

Мир в огне. Причины и последствия аномальной жары

Напомним, в Японии за сутки из-за жары погибли 13 человек, более две тысячи доставили в больницу с тепловым ударом. 

 

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Теги: самолет, Германия, аэропорт, жара, Ганновер, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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