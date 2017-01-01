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В ЕСПЧ просят Сенцова прекратить голодать

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В качестве обеспечительной меры иска Олега Сенцова к России Страсбургский суд призвал украинского режиссера прекратить голодовку.
Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая 2018 года
Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая 2018 года

вропейский суд по правам человека призвал осужденного в РФ украинского режиссера Олег Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит состояние его здоровья. Об этом сообщается в пресс-релизе суда в среду, 25 июля.

Суд принял решение, согласно пункту 39 положения ЕСПЧ, указать государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.

Такие временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда.

ЕСПЧ призвал Россию обеспечить Сенцову достойное лечение в медучреждении.

Ранее сообщалось, что более 50 украинских деятелей искусства написали письмо Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

Напомним, Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, голодовка, политзаключенные, ЕСПЧ, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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