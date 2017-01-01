В ЕСПЧ просят Сенцова прекратить голодать
вропейский суд по правам человека призвал осужденного в РФ украинского режиссера Олег Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит состояние его здоровья. Об этом сообщается в пресс-релизе суда в среду, 25 июля.
Суд принял решение, согласно пункту 39 положения ЕСПЧ, указать государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.
Такие временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда.
ЕСПЧ призвал Россию обеспечить Сенцову достойное лечение в медучреждении.
Ранее сообщалось, что более 50 украинских деятелей искусства написали письмо Сенцову с просьбой прекратить голодовку.
Напомним, Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
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