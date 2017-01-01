Помпео: США не будут ждать вечно ядерного разоружения КНДР

Соединенные Штаты Америки не позволят переговорам по полному ядерному разоружению Северной Кореи затягиваться до бесконечности.



США не допустят затягивания переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, комментируя переговорный процесс Вашингтона и Пхеньяна.

"Соединенные Штаты не позволят этим переговорам затягиваться до бесконечности", – подчеркнул он.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

В США считают, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год.

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