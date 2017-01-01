Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Помпео: США не будут ждать вечно ядерного разоружения КНДР

Комментариев: 0
Соединенные Штаты Америки не позволят переговорам по полному ядерному разоружению Северной Кореи затягиваться до бесконечности.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео


США не допустят затягивания переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, комментируя переговорный процесс Вашингтона и Пхеньяна.

"Соединенные Штаты не позволят этим переговорам затягиваться до бесконечности", – подчеркнул он.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

В США считают, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, Майкл Помпео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь