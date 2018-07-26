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В США обнародовали Крымскую декларацию

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Власти США заявили, что Крым был захвачен РФ силой, и призвали Кремль прекратить оккупацию полуострова и уважать принципы международного права.
Госдеп США выпустил Крымскую декларацию
Госдеп США выпустил Крымскую декларацию
Getty Images


Государственный департамент США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 (года), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией (Крыма)", – говорится в декларации.

Составители документа отметили, что Крым был захвачен силой, что противоречит международному праву. Также американские власти призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и уважать принципы международного права.

Напомним, ранее в ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.

Послы ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к строительству Керченского моста.

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Теги: США, Крым, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zveroboy111    26.07.2018, 02:54
Оценка:  0
zveroboy111
путлєр капут!
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