В США обнародовали Крымскую декларацию

Власти США заявили, что Крым был захвачен РФ силой, и призвали Кремль прекратить оккупацию полуострова и уважать принципы международного права.



Государственный департамент США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 (года), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией (Крыма)", – говорится в декларации.

Составители документа отметили, что Крым был захвачен силой, что противоречит международному праву. Также американские власти призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и уважать принципы международного права.

Напомним, ранее в ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.

Послы ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к строительству Керченского моста.

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