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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип – СМИ

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Передатчик, встроенный в мяч, не является шпионским устройством. Он используется в рекламных целях компании-производителя Adidas.
В подаренном Трампу мяче обнаружили передатчик
В подаренном Трампу мяче обнаружили передатчик


Футбольный мяч Чемпионата мира 2018 года, который президент России Владимир Путин подарил главе США Дональду Трампу в Хельсинки, оснащен чипом, сообщает Bloomberg.

По информации издания, встроенное в мяч устройство обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около десяти сантиметров. Чип используется в рекламных целях Adidas.

В компании сообщили, что во время производства мяча микросхема NFC размещается внутри него. Микросхема расположена под логотипом, напоминающим значок сигнала Wi-Fi. Таким образом поклонники могут получать доступ к видеозаписям игроков и записям соревнований, если приблизить мобильное устройство к мячу.

В Adidas отказались от комментариев, могла ли российская сторона взломать устройство. Также остается неясным, имеется ли у данного чипа уязвимость безопасности.

Напомним, 16 июля во время совместной пресс-конференции в Хельсинки Путин подарил Трампу мяч с ЧМ-2018 со словами "Теперь мяч на стороне США". Служба безопасности Трампа проверила подаренный мяч.

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Теги: Россия-США, Путин, мяч, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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