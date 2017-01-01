США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку
Инициатива России получила поддержку большинства членов Совбеза ООН, однако из-за позиции США пришлось свернуть работу над документом.
Предложенная Россией инициатива по урегулированию на Ближнем Востоке была заблокирована в Совете Безопасности ООН американской стороной. Об этом рассказали в постоянном представительстве РФ при всемирной организации в четверг, 26 июля.
Российская сторона инициировала в Совбезе проект документа, позволявшего подтвердить, что у международно-признанной основы решения палестинской проблемы нет альтернативы. Но США внесли поправки в документ, которые свели к нулю инициативу по этому вопросу.
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Напомним, ранее Совбез ООН не поддержал проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, внесенный США.
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