Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку

Комментариев: 0
Инициатива России получила поддержку большинства членов Совбеза ООН, однако из-за позиции США пришлось свернуть работу над документом.
Заседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН
Getty Images

Предложенная Россией инициатива по урегулированию на Ближнем Востоке была заблокирована в Совете Безопасности ООН американской стороной. Об этом рассказали в постоянном представительстве РФ при всемирной организации в четверг, 26 июля.
 
Российская сторона инициировала в Совбезе проект документа, позволявшего подтвердить, что у международно-признанной основы решения палестинской проблемы нет альтернативы. Но США внесли поправки в документ, которые свели к нулю инициативу по этому вопросу.

Эрдоган обвинил Израиль в тирании и раскритиковал ООН
 
Напомним, ранее Совбез ООН не поддержал проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, внесенный США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-США, арабо-израильский конфликт, совет безопасности оон, совбез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь