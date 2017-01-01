США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку

Инициатива России получила поддержку большинства членов Совбеза ООН, однако из-за позиции США пришлось свернуть работу над документом.



Предложенная Россией инициатива по урегулированию на Ближнем Востоке была заблокирована в Совете Безопасности ООН американской стороной. Об этом рассказали в постоянном представительстве РФ при всемирной организации в четверг, 26 июля.





Эрдоган обвинил Израиль в тирании и раскритиковал ООН Российская сторона инициировала в Совбезе проект документа, позволявшего подтвердить, что у международно-признанной основы решения палестинской проблемы нет альтернативы. Но США внесли поправки в документ, которые свели к нулю инициативу по этому вопросу.

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