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Юнкер подарил Трампу фотографию кладбища

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На фото запечатлено военное кладбище в Люксембурге, где похоронен генерал США Джордж Паттон, который во время Второй Мировой войны командовал войсками союзников.
Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп
Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп
 
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подарил американскому лидеру фотографию военного кладбища, сообщает The Wall Street Journal.
 
На фотографии запечатлено военное кладбище в Люксембурге, где похоронен американский генерал Джордж Паттон, командовавший войсками союзников при высадке в Нормандии во время Второй мировой войны.
 
Подпись к снимку гласит: "Дорогой Дональд, давай помнить нашу общую историю".
 
Напомним, в среду, 25 июля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Юнкера. Стороны договорились работать над полной отменой торговых пошлин, а ЕС будет наращивать импорт сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции из США.

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Теги: США, ЕС, Кладбище, Трамп, Жан Клод Юнкер
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Источник: korrespondent.net

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