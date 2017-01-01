Юнкер подарил Трампу фотографию кладбища

На фото запечатлено военное кладбище в Люксембурге, где похоронен генерал США Джордж Паттон, который во время Второй Мировой войны командовал войсками союзников.

Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп

Корреспондент