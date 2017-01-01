В Стамбуле рухнул жилой дом

Четырехэтажное здание обрушилось из-за оползня и строительных работ. Жильцы дома не пострадали.

В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщается в сюжете ТСН от среды, 25 июля.

Сильные ливни подмыли землю под фундаментом дома. Посодействовали обвалу и строительные работы, которые проводились неподалеку.

Сначала упала стена с креплениями, что поддерживала здание, а затем и весь дом.

Жильцов успели вовремя эвакуировать, поэтому люди во время бедствия не пострадали.

Ранее в Индии шестиэтажный дом рухнул на соседнюю строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели. Под завалами оказались не менее 50 человек.

Также сообщалось, что в столице Мексики Мехико обрушилось здание нового торгового центра Artz Pedregal. Происшествие случилось днем на глазах у десятков прохожих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet