В Лондоне горит жилой дом, идет эвакуация

В пятиэтажном жилом здании в лондонском Вест Хэмпстеде утром в четверг, 26 июля, начался пожар. Около 50 человек были эвакуированы. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил начальник пожарной станции Клэйнтон Мюррей, по предварительной информации, огонь начался в квартире на четвертом этаже и развился до крыши.

На месте находятся 15 пожарных машин и 100 пожарных. Они помогли двум людям с первого этажа.

Причина пожара еще не известна.

West Hampstead Fire – Massive Blaze At Luxury Flats Seen For Miles Across London https://t.co/OPdLVzQWBp pic.twitter.com/jubyaz5fG9