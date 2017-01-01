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В Лондоне горит жилой дом, идет эвакуация

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Пожар был виден за несколько километров по всему району. Причины происшествия устанавливаются.
Около 100 пожарных были отправлены на ликвидацию происшествия
Около 100 пожарных были отправлены на ликвидацию происшествия

В пятиэтажном жилом здании в лондонском Вест Хэмпстеде утром в четверг, 26 июля, начался пожар. Около 50 человек были эвакуированы. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил начальник пожарной станции Клэйнтон Мюррей, по предварительной информации, огонь начался в квартире на четвертом этаже и развился до крыши.

На месте находятся 15 пожарных машин и 100 пожарных. Они помогли двум людям с первого этажа.

Причина пожара еще не известна.

 

 

Ранее в Лондоне горела больница. Пострадали по меньшей мере семь человек.

Также в центре Лондона вспыхнул крупный пожар в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental, которая находится в фешенебельном районе Найтсбридж.

 

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Теги: Лондон, фото, дом, эвакуация, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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