В США полицейский побрил бездомного и прославился в Сети

Американский коп помог бездомному побриться ради устройства на работу.

Видео сняли на улице городка Талахасси прохожие скриншот из видео

В США в городе Таллахасси полицейский помог бездомному побриться, чтобы тот устроился на работу в McDonald's.

Офицер Карлсон пришел на помощь мужчине по имени Фил со сломанной бритвой, говорится в сюжете ТСН.

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Прижав лезвие так, чтобы оно работало, коп на несколько минут превратился в цирюльника. Фила же пообещали взять на работу, видео набрало сотни тысяч просмотров и попало на все главные американские каналы.

Теперь офицер помогает бездомному оформить все документы, чтобы тот вышел на работу.

Напомним, в апреле в Великобритании всем патрульным полицейским выдали по плюшевому медвежонку, который должен помогать в работе.