Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США полицейский побрил бездомного и прославился в Сети

Комментариев: 0
Американский коп помог бездомному побриться ради устройства на работу.
Видео сняли на улице городка Талахасси прохожие
Видео сняли на улице городка Талахасси прохожие
скриншот из видео

В США в городе Таллахасси полицейский помог бездомному побриться, чтобы тот устроился на работу в McDonald's.

Офицер Карлсон пришел на помощь мужчине по имени Фил со сломанной бритвой, говорится в сюжете ТСН.

Читай также: В Великобритании из-за нападения на пса раскрыли преступление 25-летней давности

Прижав лезвие так, чтобы оно работало, коп на несколько минут превратился в цирюльника. Фила же пообещали взять на работу, видео набрало сотни тысяч просмотров и попало на все главные американские каналы. 

Теперь офицер помогает бездомному оформить все документы, чтобы тот вышел на работу.

Напомним, в апреле в Великобритании всем патрульным полицейским выдали по плюшевому медвежонку, который должен помогать в работе.

Поделись:
Теги: США, Талахасси, полицейский, бездомный, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь