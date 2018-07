У посольства США в Пекине прогремел взрыв

В центре китайского Пекина произошел взрыв возле здания посольства США, местные правоохранители перекрыли примыкающие улицы. Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что взрыв произошел после того, как возле посольства США женщина облила себя горючей жидкостью. По данным Reuters, полиция уже задержала ее, однако на данный момент другие источники не подтверждают эту версию. По другой информации, возле здания американского посольства взорвался автомобиль.

На данный момент посольство США не комментирует инцидент. Полиция перекрыла улицы, которые примыкают к месту инцидента.

The scene near the US Embassy in Beijing. pic.twitter.com/AbTc32f3cw