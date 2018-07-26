У посольства США в Пекине прогремел взрыв

Сообщается, что у посольства женщина пыталась сжечь себя. По некоторым данным, возле посольства взорвался автомобиль.

В центре китайского Пекина произошел взрыв возле здания посольства США, местные правоохранители перекрыли примыкающие улицы. Об этом сообщает Euronews.

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Сообщается, что взрыв произошел после того, как возле посольства США женщина облила себя горючей жидкостью. По данным Reuters, полиция уже задержала ее, однако на данный момент другие источники не подтверждают эту версию. По другой информации, возле здания американского посольства взорвался автомобиль.

На данный момент посольство США не комментирует инцидент. Полиция перекрыла улицы, которые примыкают к месту инцидента.

The scene near the US Embassy in Beijing. pic.twitter.com/AbTc32f3cw — Ahron Young (@AhronYoung) July 26, 2018

По данным Radio Free Asia, очевидцы говорят о некоем мужчине, который имел при себе самодельное взрывное устройство и собирался бросить его в здание. СВУ, однако, взорвалось рядом с ним, повредив полицейский автомобиль.

Есть ли пострадавшие, официально пока не сообщается, но очевидцы говорят о нескольких раненых.

Взрыв произошел в то время, когда рядом с посольством выстраиваются очереди желающих получить визу. Рядом расположены также посольства Израиля и Южной Кореи.

Напомним, в феврале неизвестный бросил взрывное устройство на территорию дипломатического комплекса посольства США в Черногории и подорвал себя рядом с этим учреждением.