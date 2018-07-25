В Голливуде разгромили звезду Трампа на Аллее славы

Охранники были не уполномочены задерживать человека, уничтожившего звезду.

В США на Аллее Аллее славы в Голливуде в ночь на 25 июля киркой разбили звезду Дональда Трампа, которой его наградили за работу ведущим в реалити-шоу Ученик.

Об этом сообщает LA Times. Пользователи соцсетей активно делятся фото последствий разрушения.

Читай также: Юнкер подарил Трампу фотографию кладбища

Уничтожал звезду мужчина с чехлом для гитары, из которого достал кирку и разбил звезду. Охранники задерживать нарушителя правопорядка не стали, поскольку они были не уполномочены на такие действия. Когда мужчина окончил, он сам вызвал полицию. Его задержали, хотя он пытался скрыться, и отвезли в полицейское отделение для допроса.

Стоит отметить, что памятный знак портили уже несколько раз. Впервые - перед выборами президента 2016 года. Вандал разрушил ее тогда в ответ на сексистские комментарии Трампа. После этого на звезде Трампа рисовали свастику и обносили забором.

Как сообщали СМИ, в подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип.