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В Голливуде разгромили звезду Трампа на Аллее славы

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Охранники были не уполномочены задерживать человека, уничтожившего звезду.
В Голливуде разгромили звезду Трампа на Аллее славы
© соцсети
Фото 1/7
  • Многие американцы одобрительно отнеслись к такой акции протеста
  • Многие американцы одобрительно отнеслись к такой акции протеста
  • Многие американцы одобрительно отнеслись к такой акции протеста
  • Многие американцы одобрительно отнеслись к такой акции протеста
  • Многие американцы одобрительно отнеслись к такой акции протеста
  • Многие американцы одобрительно отнеслись к такой акции протеста
  • Многие американцы одобрительно отнеслись к такой акции протеста
В Голливуде разгромили звезду Трампа на Аллее славы
Многие американцы одобрительно отнеслись к такой акции протеста
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В США на Аллее Аллее славы в Голливуде в ночь на 25 июля киркой разбили звезду Дональда Трампа, которой его наградили за работу ведущим в реалити-шоу Ученик. 

Об этом сообщает LA Times. Пользователи соцсетей активно делятся фото последствий разрушения.

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Уничтожал звезду мужчина с чехлом для гитары, из которого достал кирку и разбил звезду. Охранники задерживать нарушителя правопорядка не стали, поскольку они были не уполномочены на такие действия. Когда мужчина окончил, он сам  вызвал полицию. Его задержали, хотя он пытался скрыться, и отвезли в полицейское отделение для допроса.

Стоит отметить, что памятный знак портили уже несколько раз. Впервые - перед выборами президента 2016 года. Вандал разрушил ее тогда в ответ на сексистские комментарии Трампа. После этого на звезде Трампа рисовали свастику и обносили забором.

Как сообщали СМИ, в подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип.

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Теги: США, Дональд Трамп, Голливуд
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