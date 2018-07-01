В Японии казнили шесть членов секты Аум Синрике

Судебное разбирательство по делу о теракте членов секты в токийском метро длилось более 20 лет.

В Японии казнили шесть остававшихся приговоренных к высшей мере наказания членов секты Аум Синрике. Об этом сообщает Kyodo в четверг, 26 июля.

Казнены были Сатору Хашимото, Тору Тоеда, Кеничи Хироше, Яцуо Хаяши, Масато Йокояма и Казуаки Оказаки. Их признали причастными к атаке с использованием газа зарин в метро Токио в 1995 году.

Также была доказана их причастность к еще одной зариновой атаке в префектуре Нагано в 1994 году, а также убийстве в 1989 году юриста, его жены и их маленького ребенка.

Напомним, 6 июля в Японии казнили основателя секты Аум Синрике Секо Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумомто). Вместе с ним были казнены несколько его сподвижников. Позже тело Секо Асахара уничтожили.

Напомним, на счету членов секты несколько убийств и теракты с использованием отравляющих веществ.

В 1994 году приверженцы Аум Синрике распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами стали семь человек. А в марте 1995 года сектанты совершили второй теракт, распылив зарин в токийском метро. Тогда 13 человек погибли и более шести тысяч получили отравления различной степени тяжести.

С марта 1995 года деятельность секты была запрещена во всех странах мира. Судебное разбирательство по делу о теракте членов секты в токийском метро длилось более 20 лет.

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