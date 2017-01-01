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Возле посольства США в Китае произошел взрыв

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Пока поступает крайне противоречивая информация о причинах инцидента, произошедшего в Пекине.

У здания посольства США в столице Китая – Пекине – произошел взрыв. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев в четверг, 26 июля.

На опубликованных видеозаписях видно сильное задымление на территории близ посольства. На место происшествия прибыла полиция.

На данный момент поступает противоречивая информация об инциденте. По одним данным, некий мужчина попытался забросить за ограду здания посольства самодельную бомбу, однако она взорвалась прежде, чем ему удалось это сделать.

В свою очередь китайское издание Global Times передает, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции "задержали женщину, которая облила себя керосином и предположительно пыталась совершить самосожжение".

 
 
Напомним, минувшим летом в Киеве на улице Сикорского прогремел взрыв возле посольства США. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.

А в феврале нынешнего года неизвестный бросил взрывное устройство на территорию посольства США в Черногории и подорвал себя рядом с этим учреждением.

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Теги: США, теракт, Китай, видео, Пекин, взрыв, посольство
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Источник: korrespondent.net

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