Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп заявил о взаимной любви США и Евросоюза

Комментариев: 0
Накануне глава Белого дома провел успешные переговоры о торговле с председателем Еврокомиссии Юнкером.
Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер
Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер
twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером сообщил о теплых отношениях между США и Европейским союзом. Об этом он написал в Twitter в четверг, 26 июля.

"Откровенно говоря, ЕС, представленный на фото Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представляет ваш покорный слуга, любят друг друга!" - написал президент США.

Накануне Трамп и Юнкер провели в Вашингтоне встречу. По ее итогам было принято решение, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США.

Юнкер отметил, что трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться "якорем глобальной стабильности".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ЕС, торговля, Дональд Трамп, Жан Клод Юнкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь