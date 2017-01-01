Ни в полиции, ни в посольстве США не прокомментировали информацию о том, что женщина пыталась совершить самосожжение возле здания.

Возле здания посольства США в Пекине сработало небольшое взрывное устройство. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию в четверг, 26 июля.

Установлено, что взрыв совершил 26-летний мужчина по имени Цзянь из городского округа Тунляо в автономном районе Внутренняя Монголия. Он изготовил взрывное устройство из фейерверков и получил ранение руки в результате взрыва.

Представитель посольства США сообщил, что имущество диппредставительства в результате взрыва не пострадало.

В то же время ни в полиции, ни в посольстве не прокомментировали информацию, которая появилась в газете Global Times, о том, что женщина пыталась совершить самосожжение возле здания посольства. При этом на опубликованных фото с места событий видно, что некую женщину задержали, однако на ней нет следов огня и каких-либо травм.

Cмотрите фотогалерею: Полиция Пекина рассказала подробности взрыва возле посольства США

Напомним, утром 26 июля у здания посольства США в Пекине прогремел взрыв. На опубликованных видеозаписях было видно сильное задымление.

Минувшим летом в Киеве на улице Сикорского прогремел взрыв возле посольства США в Украине. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.

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