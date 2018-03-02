В Перми горит нефтехимическое предприятие
Крупный пожар тушат 26 единиц техники.
В Кировском районе Перми Российской Федерации подразделения МЧС прибыли на тушение пожара на территории производственной фирмы Нефтехимик.
Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.
Загорелись нефтяные емкости, площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Ликвидацией возгорания занимаются 26 единиц техники и 70 человек личного состава.
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Стоит отметиь, что ОО ПКФ Нефтехимик — производитель и поставщик различного химического сырья. Основное направление — собственное производство органических растворителей. Также поставляет однокомпонентное сырье: толуол, ксилол, нефрасы, технические спирты и другие.
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