В Марокко более 130 мигрантов пострадали при прорыве в испанскую Сеуту

В Испанию с начала года прибыли 22,7 тыс. мигрантов. Это в три раза превышает прошлогодние показатели.

Почти 600 мигрантов попытались проникнуть в испанский анклав Сеуту с территории Марокко. Об этом сообщил испанский Красный крест в четверг, 26 июля.

Из 592 человек, пытавшихся преодолеть ров и шестиметровый заградительный защитный вал с колючей проволокой, 132 человека пострадали, 11 мигрантов госпитализированы.

Также 22 сотрудника полиции получили ранения и травмы, четверо доставлены в больницу.

Незаконно проживающие в Марокко граждане центральноафриканских стран регулярно пытаются преодолеть ограждения и попасть в Сеуту и Мелилью – небольшие испанские территории, расположенные на границе с Марокко.

Международная организация по делам миграции отмечает, что всего в Испанию с начала года прибыли 22,7 тыс. мигрантов. Это в три раза превышает число принятых Мадридом нелегалов в первом полугодии 2017 года.

Напомним, в Испании за один день, 22 июля, спасли 447 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море из Северной Африки. Кроме того, днем ранее испанская спасательная служба приняла из лодок 329 мигрантов.

Ранее стало известно, что число прибывающих в ЕС нелегалов снизилось вдвое. За первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 60,4 тысяч мигрантов. При этом среди нелегалов в разы выросла популярность испанского маршрута.

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