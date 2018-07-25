В США полицейский чудом спас человека от наезда поезда

Благодаря полицейскому, лежащий на рельсах мужчина очнулся и в последнюю секунду успел отскочить, когда до состава оставались считанные метры.

Мужчина заснул на путях, пояснил, что был в изнеможении скриншот из видео

В американском городе Перт-Эмбой, штат Нью-Джерси, сотрудник полиции спас человека, который лежал на рельсах перед приближающимся поездом.

Об этом пишет ABC 7 NY, передает Lenta.ru.

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В полицию поступило сообщение, что кто-то спит на путях недалеко от железнодорожной станции. На место происшествия выехал офицер Кайл Савойя (Kyle Savoia). Он обнаружил, что на рельсах действительно лежит мужчина и не реагирует на приближающийся поезд.

Савойя побежал к нему и закричал: “Уходи! Уходи!“. Поняв, что тот его не слышит, он крикнул: “Остановите поезд!“. Лежащий мужчина очнулся и успел отскочить, когда до состава оставались считанные метры. Он заплакал, подошел к пытающемуся отдышаться полицейскому и принялся благодарить его.

Савойя пробежал около 180 метров. Все происходящее снимал его нагрудный видеорегистратор. Мужчина так и не ответил, что делал на рельсах, но объяснил, что у него выдалось несколько трудных дней подряд. Его отправили в больницу для осмотра.

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