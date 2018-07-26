"Гуманная" Британия предоставила убежище экс-главе Укрспецэкспорта

Бондарчука подозревают в хищении $7,5 млн .

Суд Великобритании предоставил политическое убежище бывшему руководителю компании Укрспецэкспорт Сергею Бондарчуку, которого украинские правоохранители обвиняют в хищении имущества Украины на 7,5 млн долларов.

Об этом сообщил в Facebook заместитель генпрокурора Евгений Енин.

“Досадно, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров“, - пишет Енин.

По словам заместитель генпрокурора, таким образом суд удовлетворил соответствующую просьбу Бондарчука.

Это решение было принято 17 июля, а 25 июля на его основании Великобритания официально отказала Украине в экстрадиции Бондарчука.

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“Деталей еще нет. Гуманные, наверное. А вообще, иногда в странах развитой демократии можно наблюдать тренд - чем больше украл, тем сложнее болезнь, которую у человека обнаружили, тем больше оснований для “политпреследования“, - прокомментировал Енин ситуацию Украинской правде.

Как сообщалось, 15 марта в рамках экстрадиционного процесса Бондарчук был взят в Лондоне под арест. В мае 2016 года Бондарчук заявил, что попросил политубежища в Великобритании.

С июня 2015 он находится в розыске Интерпола. Бондарчук заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы.

Стоит отметить, что Бондарчук - офицер СБУ, бизнесмен, бывший народный депутат Украины, член руководства партии Виктора Ющенко Наша Украина и инициатор ее роспуска. С 2005 до 2010 года Сергей Бондарчук был генеральным директором Государственной компании по импорту и экспорту продукции и услуг военного и специального назначения Укрспецэкспорт.

Из рук тогда еще президента Виктора Ющенко Сергей Бондарчук получил орден за заслуги и звания Героя Украины.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Украина отказала в политическом убежище белорусскому организатору гей-парадов.