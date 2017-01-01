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На Шри-Ланке нашли украденный бриллиант стоимостью $20 млн

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Правоохранители обнаружили грабителя, проведя более 100 допросов и просмотрев тысячи часов съемок камер наблюдения.

Полиция Дубая обнаружила редкий голубой алмаз, украденный из хранилища одной из компаний и отправленный в коробке с обувью на Шри-Ланку. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 26 июля.

Оценочная стоимость драгоценного камня составляет $20 млн.

"Охранник спрятал бриллиант из хранилища 25 мая и передал его родственнику, который вывез контрабандой его из страны", – говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили грабителя, проведя более 100 допросов и просмотрев тысячи часов съемок камер наблюдения.

Подозреваемый был задержан в пределах ОАЭ. При этом подробности не указываются. Также пока не сообщается, как полиция эмиратов смогла найти алмаз на Шри-Ланке.

Ранее в Киеве в посылке с документами нашли 205 бриллиантов. Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга, получить ее должен был украинец.

А в Дубае уборщик индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато обнаружил сумку с бриллиантами и золотом. Свою находку он отнес в полицейский участок.

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Теги: видео, бриллианты, кража, драгоценности, алмазы, ОАЭ, Шри-Ланка, Дубай, алмаз, драгоценные камни
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Источник: korrespondent.net

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