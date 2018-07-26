В Москве умер украинский активист

Активный деятель московской украинской общины был уже в преклонном возрасте - ему исполнилось 95 лет.

Нас покинул верный сын Украины, мужественный воин и гражданин, человек незаурядной духовной щедрости ukrpohliad.org

В столице Российской Федерации Москве в возрасте 95 лет скончался украинский активист Олег Храбан.

Об этом сообщает Український погляд.

Олег Храбан был активным деятелем украинской общины в российской столице, ветеран Великой Отечественной, боевые заслуги которого во Второй мировой войне отмечены орденами, медалями За отвагу, Участнику битвы за Ленинград и другими наградами.

Читай также: В Москве сорвали вывеску с украинской библиотеки

Олег Храбан родился 14 мая 1923 года в Новоград-Волынском. Он учился в Ленинградский элекстро-техническом интитуте связи, позже служил радистом на Волховском фронте, участвовал в обороне Ленинграда.

Храбан приложил множество усилий для становления в Москве очагов родного языка и культуры - общества Славутич, Украинского исторического клуба, Библиотеки украинской литературы в Москве.

В Москве его стараниями подготовлено к печати немало докладов и статей для “Научного вестника украинского исторического клуба“, книгу мемуаров известного в Черкасской краевед-историка Г.Ю.Храбана и научное исследование указанного автора, своего отца, о предпосылках и ходе Колиивщины - крестьянской войны на Украине в 1768-1769 гг.

Как сообщалось 11 июля, в Москве при странных обстоятельствах погибла украинка.