Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Афины обрушились мощные ливни: затоплены дороги и авто

Комментариев: 0
Спасатели получили более 140 вызовов о помощи, большинство из которых включали спасение людей из полузатопленных автомобилей.
Сильные дожди затопили Афины
Сильные дожди затопили Афины

В Греции после сильных пожаров, в которых погибли по меньшей мере 85 человек, в четверг, 26 июля, дождевой фронт ударил по северным пригородам Афин, сообщает Prothotema.

В нескольких районах были полностью затоплены дороги, а водители оказались в ловушках в своих автомобилях.

В экстренной службе сообщили, что получили более 140 вызовов о помощи, большинство из которых включали спасение людей из их полузатопленных транспортных средств в северных пригородах Маруси и Халандри.

На одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке, но обошлось без пострадавших.

Далее к северу от Афин полиция временно ограничила движение через мост в городе Кифисия и на нескольких дорогах.

Согласно прогнозу греческих метеорологов, дождь и грозы ожидаются в четверг во многих регионах Греции, включая регион Аттики и Салоники.

 

 

Ранее сообщалось, что в результате пожара близ Афин (Греция) уже погибли, по меньшей мере, 79 человек.

Напомним, накануне в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра, затопленными оказались улицы, дороги и подземные переходы.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Греция, видео, фото, ливень, Афины, стихийное бедствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь