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ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

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Российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО, однако пилотам поручили некоторое время патрулировать небо с целью сдерживающего фактора.
Истребитель Королевских ВВС
Истребитель Королевских ВВС
raf.mod.uk

Британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, сопроводили российский Су-24 над Черным морем. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает пресс-служба Королевских ВВС.

Отмечено, что два истребителя были подняты с военного аэродрома вблизи города Констанца на черноморском побережье «в ответ на подозрительный бомбардировщик, направляющийся в западную часть воздушного пространства НАТО».

По словам одного из пилотов, «российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО», однако пилотам поручили некоторое время патрулировать небо как «сдерживающий фактор».

Напомним, ранее Венгрия объявила воздушную тревогу из-за Украины.

Перед этим сообщалось, что за неделю истребители НАТО сопроводили над Балтикой шесть самолетов РФ.

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Теги: Британия, авиация, самолет, Черное море, ВВС, истребитель, Великобритания, перехват, самолеты, ВВС России, российские истребители над Европой, российский самолет
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Источник: korrespondent.net

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