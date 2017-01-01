ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем
Британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, сопроводили российский Су-24 над Черным морем. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает пресс-служба Королевских ВВС.
Отмечено, что два истребителя были подняты с военного аэродрома вблизи города Констанца на черноморском побережье «в ответ на подозрительный бомбардировщик, направляющийся в западную часть воздушного пространства НАТО».
По словам одного из пилотов, «российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО», однако пилотам поручили некоторое время патрулировать небо как «сдерживающий фактор».
Напомним, ранее Венгрия объявила воздушную тревогу из-за Украины.
Перед этим сообщалось, что за неделю истребители НАТО сопроводили над Балтикой шесть самолетов РФ.
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