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США грозят Турции санкциями из-за ареста американского пастора

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Если Анкара не освободит пастора Эндрю Брансона, Вашингтон готов пойти на серьезные санкции против Турции.
Эндрю Брансон
Эндрю Брансон
Getty Images

США пригрозили Турции серьезными мерами, если она не освободит американского пастора, обвиненного в терроризме и шпионаже. Глава Белого дома Дональд Трамп в четверг, 26 июля, потребовал от Анкары освободить Эндрю Брансона, проведшего почти два года в турецкой тюрьме, и предупредил, что Соединенные Штаты готовы наложить "жесткие санкции" на своего союзника по НАТО.

"Он сильно страдает, - заявил Трамп о 50-летнем пасторе. - Этот невиновный глубоко верующий человек должен быть немедленно освобожден!"

Вице-президент США Майк Пенс также заявил в тот же день, что если Анкара не примет незамедлительных шагов по освобождению Эндрю Брансона и не выпустит его на родину, Вашингтон "введет против Турции серьезные санкции". 

Накануне 50-летний евангелический пастор Брансон, проведший почти два года в турецкой тюрьме, был выпущен судом в Измире из заключения под домашний арест. По информации официального турецкого информагентства Anadolu, это было связано с состоянием его здоровья.

Вместе с тем суд запретил пастору покидать страну. Судебный процесс над ним начнется 12 октября. В вину ему ставится сотрудничество с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Брансону, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы.

До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.

Напомним, с момента путча турецкая разведслужба MIT провела операции по борьбе со сторонниками Гюлена в 18 странах. 80 сторонников были задержаны и вывезены в Турцию.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: США, Турция, пастор, санкции, проповедник, задержание, Военный переворот в Турции, Фетуллах Гюлен
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Источник: korrespondent.net

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