Трамп считает, что Twitter блокирует республиканцев

Компания не стала комментировать твит Трампа, однако ее официальный представитель заявил, что скрытыми блокировками она не занимается.

Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в ограничении просмотров страниц известных республиканцев и обещал провести расследование по этому поводу. Доказательств своего утверждения он не привел, передает Голос Америки со ссылкой на журнал Vice.

"Twitter ведет скрытую блокировку видных республиканцев. Нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику", – написал президент в своем микроблоге.

"Скрытая" или "негласная" блокировка включает ограничение видимости пользователей при поиске, особенно через автозаполняемую поисковую строку в интерфейсе Twitter.

Скрытым блокировкам подвергаются аккаунты главы Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел и других известных республиканцев, в том числе официального представителя Дональда Трампа-младшего.

"Мысль о том, что социальные сети могут подавлять определенные политические взгляды, должна беспокоить каждого американца. Twitter обязан разъяснить общественности, что на самом деле происходит", – написала Макдэниел.

Компания не стала комментировать твит Трампа, однако ее официальный представитель заявил, что скрытыми блокировками она не занимается.

"Мы знаем, что некоторые аккаунты не попадают автоматически в нашу поисковую строку, и готовим обновление, чтобы решить эту проблему", – заявил представитель компании, добавив, что используемая технология базируется на пользовательском поведении, а не на политических взглядах.

Ранее президент США заявил, что против стран, которые повели себя несправедливо по отношению к Вашингтону в сфере торговли, будут вводиться пошлины, если они не сядут за стол переговоров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet