Еврокомиссия изменила правила для пилотов после катастрофы Germanwings

Теперь от авиакомпаний впервые будут требовать проведение психологической оценки пилотов перед тем, как нанять их на работу.

Европейская комиссия после авиакатастрофы с Germanwings одобрила новые правила, касающиеся психического здоровья пилотов, впервые требуя от авиакомпаний провести психологическую оценку пилотов, прежде чем брать их на работу. Об этом сообщает Reuters.

"Спустя три года после катастрофы с Germanwings, когда пилот нарочно влетел самолетом в гору, Европейская комиссия одобрила новые правила психического здоровья пилотов, впервые требуя от авиакомпаний проведения психологической оценки пилотов перед тем, как нанять их на работу", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, во всех пилотов будет доступ к программе поддержки в случае проблем с психическим здоровьем. Кроме того, европейские авиакомпании будут обязаны проводить психологическую оценку пилотов до того, как те начнут работать.

Сейчас же пилоты проходят ежегодные медицинские обследования, однако это не заменяет полной оценки психического состояния здоровья.

Для европейских авиалиний и иностранных авиакомпаний, которые будут летать в ЕС, дополнительно вводятся обязательные тесты на алкоголь, а бортпроводников также станут тестировать на наличие психоактивных веществ.

Отмечено, что авиакомпаниям и странам-членам Евросоюза предоставили двухлетний переходный период для введения этих правил.

Напомним, в ходе расследования дела авиакатастрофы с самолетом авиалиний Germanwings следователи пришли к выводу, что пилот Андреас Любица намеренно закрылся в кабине для пилотов и направил самолет А320 в сторону французской горы во время рейса из Барселоны в Дюссельдорф 24 марта 2015 года. В результате трагедии погибли все 150 человек, находившиеся на борту.

Прокуроры тогда также заявили, что Любица страдал психическим расстройством с психотическими симптомами, приводившими к суицидальным мыслям, однако он скрывал свою болезнь от работодателя.

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