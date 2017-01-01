МВФ одобрил обновленный план по Антикорсуду

Однако решение проблемы Антикоррупционного суда недостаточно для разблокировки следующего транша МВФ.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ

Международный валютный фонд одобрил обновленный план Киева по созданию Антикоррупционного суда, таким образом Украина стала на шаг ближе к получению следующего транша в 2 миллиарда долларов. Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь МВФ.

"Как только принятые поправки вступят в силу, законодательные рамки Высшего Антикоррупционного суда будут соответствовать обязательствам Украины по программе МВФ", - сообщила она.

Однако, как отмечается, решение проблемы Антикоррупционного суда недостаточно для разблокировки следующего транша МВФ.

"Обсуждение других вопросов, в том числе цен на газ и государственного бюджета, еще продолжается", - отметила пресс-секретарь.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявляла, что Украина должна быстро одобрить президентский законопроект для формального создания суда и восстановить норму о рассмотрении им всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции.

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