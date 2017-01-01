Причиной пожаров в Греции мог стать поджог

Греческие власти подозревают, что масшатбный пожар вокруг Афин мог быть результатом преступного умысла.

Власти Греции предполагают, что пожары вокруг Афин могли возникнуть в результате преднамеренного поджога. Об этом сообщает Associated Press.

Министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Тоскас заявил, что анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, начавшийся за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом преступного умысла.

Он указал, что "имеются серьезные признаки преступной деятельности" и проводится расследование".

Агентство отмечает, что в результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, уже погибли 82 человека и около 180 получили ранения.

Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции на суше и на воде. Опознание погибших затруднено из-за того, что тела сильно обгорели; родственникам приходится предоставлять судмедэкспертам образцы ДНК и стоматологические записи.

Пожары в Греции сняли со спутника

Ранее сообщалось, что Украина предложила Греции помощь в борьбе с масштабными пожарами вблизи Афин.

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