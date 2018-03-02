Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Норвегия поддержала декларацию США по Крыму

Комментариев: 0
Осло приветствует заявление госсекретаря Майка Помпео и выступает против незаконной аннексии полуострова Россией.
Норвегия поддерживает Крымскую декларацию США
Норвегия поддерживает Крымскую декларацию США
 
Норвегия поддержала официальную декларацию Госдепартамента США по Крыму. Об этом МИД страны сообщило в Twitter.

"Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердив позицию США против незаконной аннексии Россией Крыма. Необходимо соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, 25 июля Госдеп опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой США не признают Крым частью России.
 
Ранее документ поддержали в Великобритании и Евросоюзе.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, Норвегия, декларация, госдепартамент США, Госдеп, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь