Норвегия поддержала декларацию США по Крыму
Осло приветствует заявление госсекретаря Майка Помпео и выступает против незаконной аннексии полуострова Россией.
Норвегия поддержала официальную декларацию Госдепартамента США по Крыму. Об этом МИД страны сообщило в Twitter.
"Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердив позицию США против незаконной аннексии Россией Крыма. Необходимо соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отмечается в сообщении.
Напомним, 25 июля Госдеп опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой США не признают Крым частью России.
Ранее документ поддержали в Великобритании и Евросоюзе.
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