Норвегия поддержала декларацию США по Крыму

Осло приветствует заявление госсекретаря Майка Помпео и выступает против незаконной аннексии полуострова Россией.

Норвегия поддержала официальную декларацию Госдепартамента США по Крыму. Об этом МИД страны сообщило в Twitter.

"Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердив позицию США против незаконной аннексии Россией Крыма. Необходимо соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отмечается в сообщении.

Ранее документ поддержали в Великобритании и Евросоюзе

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet