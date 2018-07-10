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В ООН заявили о нехватке средств

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Представитель генерального секретаря организации рассказал о "тревожной финансовой ситуации" из-за неуплаченных взносов.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
news.un.org
 
Организация Объединенных Наций находится в "тревожной финансовой ситуации" и у нее начинают заканчиваться средства. Об этом на брифинге заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
 
"Как вы знаете, генеральный секретарь (Антониу Гуттериш) написал сотрудниками и членам организации о своей озабоченности тревожной финансовой ситуацией, в которой находится организация", - отметил Дюжаррик.
 
Он указал, что причиной такой ситуации стали поздние и неоплаченные взносы в бюджет ООН.
 
Представитель генсека добавил, что у ООН начинают заканчиваться деньги и в связи с этим генеральный секретарь попросил государств-члены организации платить взносы вовремя и в полной мере.
 
Кроме того, решается вопрос, как урезать траты, которые идут не на зарплату сотрудников ООН, чтобы "решить ситуацию". При этом Дюжарик подчеркнул, что речь идет не о сокращениях.
 
Напомним, в марте США сообщили, что больше не будут финансировать ООН в прежнем размере, который составлял около трети всего бюджета организации.
 

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Теги: ООН, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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