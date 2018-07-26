Макрон против торгового соглашения между ЕС и США

По мнению французского лидера, любой диалог должен основываться на равноправии, но не на угрозах.

Президент Франции Эмманюэь Макрон заявил, что он не поддерживает на данном этапе начало переговоров по торговому соглашению между ЕС и США, поскольку для этого пока нет условий. Об этом он заявил во время своего первого официального визита в Испанию, передает Euronews.

"Я говорил с самого начала, что хорошие бизнес-переговоры могут проводиться только на основе равноправия, взаимности и ни при каких обстоятельствах не должны строиться на угрозах. Я не сторонник начала переговоров о широком торговом соглашении, таком как TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство - ред. ), потому что не позволяет обстановка", - отметил Макрон.

Он также указал, что ждет от США каких-либо действий по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий.

Напомним, 25 июля президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, по итогам которой американский лидер заявил, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий.

Также он сообщил, что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа из США.

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