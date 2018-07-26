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Сенаторы предложили урезать полномочия Трампа, чтобы США не вышли из НАТО

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Согласно предложенному законопроекту, чтобы выйти из альянса, президенту будет необходимо заручиться двумя третями голосов Сената.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Четверо американских сенаторов разработали законопроект, который не позволит президенту Дональду Трампу вывести США из НАТО без предварительного одобрения верхней палаты Конгресса. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что документ представили члены комитета Сената по международным отношениям республиканец Кори Гарднер и демократ Тим Кейн, председатель комитета сената по Вооруженным Силам, республиканец Джон Маккейн, а также высокопоставленный демократ Джек Рид.

"К сожалению, ненадлежащее обращение президента Трампа с нашими ближайшими союзниками вызвало сомнения в приверженности Америки трансатлантическому альянсу и ценностям в сфере обороны. Этот закон срочно необходим для того, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия сената", - подчеркнул Маккейн.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп в ходе саммита НАТО в Брюсселе пригрозил союзникам выходом из альянса, если страны-члены не выполнят обязательства по расходам на оборону.

Трамп: Страны НАТО увеличат траты на оборону

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Теги: США, НАТО, Маккейн, Трамп, Дональд Трамп, Сенат США, Джон МакКейн
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Источник: korrespondent.net

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