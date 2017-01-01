Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КНДР передала США останки американских солдат

Комментариев: 0
Официальная церемония возвращения останков военных на родину состоится 1 августа, сообщили в Белом доме..
Северная Корея передала США останки американских военных
Северная Корея передала США останки американских военных
 
КНДР передала Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, которые погибли на ее территории в годы Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом информировали в Белом доме, передает Интерфакс.
 
Отмечается, что самолет С-17 ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из Вонсана в Северной Корее и перевозит их на авиабазу Осан.
 
Напомним, на встрече в Сингапуре 12 июня лидеры США и КНДР договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны. 
 
По общим оценкам, тогда погибли 36 тысяч американских солдат, а останки пяти тысяч из них до сих пор остаются на территории Северной Кореи.
 
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что КНДР вернула американской стороне останки 200 солдат.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, останки, солдаты, военные, КНДР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь