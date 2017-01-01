КНДР передала США останки американских солдат

Официальная церемония возвращения останков военных на родину состоится 1 августа, сообщили в Белом доме..

КНДР передала Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, которые погибли на ее территории в годы Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом информировали в Белом доме, передает Интерфакс

Отмечается, что самолет С-17 ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из Вонсана в Северной Корее и перевозит их на авиабазу Осан.

Напомним, на встрече в Сингапуре 12 июня лидеры США и КНДР договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны.

По общим оценкам, тогда погибли 36 тысяч американских солдат, а останки пяти тысяч из них до сих пор остаются на территории Северной Кореи.

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