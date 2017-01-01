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В Лондоне призошла перестрелка полиции с людьми в масках

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Правоохранители задержали троих подозреваемых после погони и перестрелки в восточной части британской столицы.
Полиция на месте происшествия в Лондоне
Полиция на месте происшествия в Лондоне
dailystar.co.uk

Полиция и неизвестные вооруженные люди в масках устроили перестрелку в районе Форест-гейт недалеко от футбольного стадиона британской столицы. Об этом сообщила газета Daily Star со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали, что на месте происшествия были сосредоточены не менее 20 правоохранителей, был задействован вертолет. 

Позже полиция подтвердила изданию факт перестрелки. Отмечается, что поступил звонок свидетеля, который видел вооруженного мужчину.

По прибытии на место правоохранители определили черный автомобиль BMW, в котором находился подозреваемый, однако он не выполнил приказа полицейских остановиться.

После погони и перестрелки были задержаны трое лиц.

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Теги: Британия, Лондон, видео, фото, стрельба, полиция, перестрелка, Великобритания, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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