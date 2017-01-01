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Военные Южной Кореи и КНДР проведут переговоры 31 июля

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В ходе переговоров будут обсуждаться меры по обеспечению военной части апрельского соглашения на высшем уровне.
Южная Корея и КНДР проведут переговоры
Южная Корея и КНДР проведут переговоры
mtholyoke.edu

Сеул и Пхеньян договорились провести 31 июля военные переговоры в демилитаризованной деревне Пханмунджом. Об этом в четверг, 27 июля, сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Отмечается, что военачальники двух стран обсудят пути реализации мирной декларации, которую на встрече в апреле одобрили лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын.

Как сообщает агентство Yonhap, представители Сеула и Пхеньяна поговорят о выводе техники и военных с пограничных постов, создании "зоны мира" в морских водах и передаче останков погибших в Корейской войне 1950-1953 годов.

Как сообщалось, 14 июня делегации двух стран заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет. 

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они подписали документ, который обязывает Северную Корею к "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

 

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, переговоры, военные, КНДР, Сеул, Пхеньян
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Источник: korrespondent.net

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