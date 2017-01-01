В Китае опубликовали видео рождения детеныша панды

Мама-панда хорошо заботится о своем крохотном малыше, несмотря на то, что он у нее первый.

Китайские зоологи обнародовали видео рождения черно-белой панды. Роды прошли еще две недели назад, детеныш появился на свет здоровым. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 27 июля.

Отмечается, что мама-панда хорошо заботится о своем малыше, несмотря на то, что он у нее первый.

"За малышом пристально наблюдают ветеринары, они говорят, готовы прийти на помощь молодой маме в любой момент, например, разбудить ее после длительного сна и напомнить, что надо кормить детеныша", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Николаева родились 26 удавов. В течение года удавчики могут вырасти до метра. Их планируют обменять в зоопарки на других животных.

Напомним, что в зоопарке Венгрии родились четыре белых бенгальских тигренка. Журналистам их показали спустя два месяца.

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