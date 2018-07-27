Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Единоросс Иосиф Кобзон попал в реанимацию - СМИ

Комментариев: 1
Сообщается, что любителя боевиков ЛДНР доставили в реанимацию в бессознательном состоянии.
Состояние Кобзона критическое
Состояние Кобзона критическое
kp.ru

Российский певец и депутат от Единой России Иосиф Кобзон попал в реанимацию в отделение нейрохирургии.

Отмечается, что в больницу артиста доставили в бессознательном состоянии, передает Тelegram-канал 112. 

Читай также: Кобзон отказался открывать Крымский мост с Путиным

Стояние Кобзона оценивается как тяжелое.Из скорой помощи его выносили на носилках.

На протяжении более 13 лет он борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м - вторую. 

Напомним, 24 мая Иосифа Кобзона, который является ярым фанатом Путина и в то же время числится почетным руководителем “Детской музыкальной академии“ в ДНР,  включили в список санкций и лишили всех государственных наград Украины.

Поделись:
Теги: Иосиф Кобзон, артист, реанимация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ofizep    27.07.2018, 11:58
Оценка:  +3
ofizep
Земля стекловатою.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь