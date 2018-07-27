Сообщается, что любителя боевиков ЛДНР доставили в реанимацию в бессознательном состоянии.

Российский певец и депутат от Единой России Иосиф Кобзон попал в реанимацию в отделение нейрохирургии.

Отмечается, что в больницу артиста доставили в бессознательном состоянии, передает Тelegram-канал 112.

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Стояние Кобзона оценивается как тяжелое.Из скорой помощи его выносили на носилках.

На протяжении более 13 лет он борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м - вторую.

Напомним, 24 мая Иосифа Кобзона, который является ярым фанатом Путина и в то же время числится почетным руководителем “Детской музыкальной академии“ в ДНР, включили в список санкций и лишили всех государственных наград Украины.