В США высмеяли РФ за атаки на американские электросети

Телевидение США продолжает высмеивать президента Дональда Трампа за его попытки сблизиться с Владимиром Путиным, не смотря ни на что.

В американской телепрограмме Late Night Show With Stephen Colbert посмеялись над Россией и Владимиром Путиным за атаки на американские электросети.

В частности, указывалось на то, что российские хакеры атакуют американские электросети, а президент вместо того, чтобы осудить Москву, в этот же момент приглашает Путина в Вашингтон.

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“Во всем мире президент любой страны публично осудил бы чужого лидера, который манипулирует американскими электросетями. А Дональд Трамп только что пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью. Даже не знаю, зачем. Может он наш новый сотрудник техподдержки. Я собираюсь уничтожить американскую электронную инфраструктуру где-то в промежутке с 10:00 до 16:30. Будьте дома“, - посмеялся ведущий программы.

Также ведущий шоу Стивен Колберт напомнил о том, как Трамп “накричал“ на Иран в Twitter, пытаясь отвлечь внимание американцев от его провальной встречи с Путиным в Хельсинки. Однако, ни Тегеран, ни американцы не были впечатлены этим маневром американского лидера.

Напомним, 26 июля Дональд Трамп вновь раскритиковал освещение в СМИ его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что “ничего не уступал“ главе РФ.

До этого, Трамп возмутился тем, как мало внимания уделили американские СМИ его успехам в переговорном процессе с Северной Кореей.