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Пхеньян назвал условия дальнейшей денуклеаризации

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Северокорейские власти считают, что сделали достаточно уступок и ждут ответных действий.
КНДР требует объявить об окончании Корейской войны
КНДР требует объявить об окончании Корейской войны

Власти Северной Кореи  ждут хотя бы частичного снятия санкций, в качестве условия продолжения процесса денуклеаризации. Об этом заявил председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Голь, передает South China Morning Post.

 

Он отметил, что ранее в КНДР настаивали на мирном договоре, но сейчас они просят объявить о завершении Корейской войны, и хотят, чтобы это произошло как можно скорее. Только после этого можно будет продвигать процесс денуклеаризации, добавил политик. В Пхеньяне считают, что сделали достаточно уступок и ждут ответных действий.

При этом Ким Хон Голь добавил, что необходимо подключить Пекин к процессу подготовки и переговоров по заявлению об окончании войны. Также, по его словам, Китай должен присоединиться к мирным переговорам, чтобы стабилизировать процесс денуклеаризации.

Кроме того, в Пхеньяне недовольны колебаниями Сеула относительно облегчения экономических санкций и пассивностью в вопросе возобновления межкорейских экономических проектов.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

В США считают, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год.

 

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Теги: США, Северная Корея, Южная Корея, Китай, ядерное оружие, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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