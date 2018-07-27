Возврат к практике начала "нулевых": в РФ могут закрыть все визовые центры

Ни одна компания, управляющая визовыми центрами в России, не сможет пройти аккредитацию.

Ни одна управляющая ВЦ компания не сможет отвечать всем требованиям законопроекта depo.ua

В РФ намерены ввести обязательную аккредитацию компаний, управляющих визовыми центрами. Но критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Это может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах.

Об этом сообщает Интерфакс.

Так предложенные Единой Россией требования предполагают, что максимальная доля иностранного участия в уставном капитале компании не должна превышать 20%. Однако сегодня в России работают исключительно иностранные управляющие визовыми сервисными центрами: VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS, Pony Express.

“Критерии выдачи аккредитации сейчас такие, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис -провайдеров, или прекращать деятельность визовых центров “, - отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

При этом ни одна российская компания не сможет отвечать всем требованиям законопроекта.

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“Допустим, как временное решение компания-владелец контракта с дипмиссией могла бы передать оперативное управление СВЦ, включая сбор персональных данных заявителей, некоему субподрядчику - российской юрлицу. Допустим, за короткое время это юрлицо могла бы открыть 20 филиалов в разных городах и получить необходимые сертификаты соответствия закону 152-ФЗ, уже из области фантастики. Но откуда в этой юрлица вдруг возьмется трехлетний опыт работы в сфере предоставления визовых услуг? “ - сказала Тюрина.

Таким образом посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона.

Визы придется оформлять по старинке - в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну.

“А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала “нулевых“, когда получение виз каждый раз становилось незабываемым квестом“, - добавила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.

Как сообщалось 14 июня, Украина откроет в 8 городах РФ центры оформления виз.