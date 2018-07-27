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Экс-адвокат Трампа готов свидетельствовать против него

Комментариев: 1
Майкл Коэн утверждает, что Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями РФ в июне 2016 года.
Майкл Коэн готов дать показания против Трампа
Майкл Коэн готов дать показания против Трампа
Getty Images

Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что готов дать показания против Трампа спецпрокурору Роберту Мюллеру в деле возможного вмешательства России в американские выборы. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал CNN.

В частности, Коэн утверждает, что Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями РФ в июне 2016 года, за несколько месяцев до выборов президента США.

По данным журналистов, сотрудничеством со следствием Коэн надеется облегчить собственное положение: он сам находится под федеральным следствием в связи с расследованием Мюллера.

По данным канала, у Коэна нет вещественных доказательств, которые бы подтверждали его слова, однако он выражает желание свидетельствовать спецпрокурору Мюллеру, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в ноябре 2016 года.

Напомним, ранее в США рассекретили документы о бывшем советнике президента Трампа.

Перед этим сообщалось, что Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США, заявив, что эта "охота на ведьм" запомнится как темный период в истории США.

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Теги: Россия-США, США, выборы в США, адвокат, Трамп, Дональд Трамп, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    27.07.2018, 14:00
Оценка:  0
Peyot
Рашагйт рашйгейт трам-пам-пам!!!! Трудно представить каких санкций написахют США лилипутину полную задницу после суда на трампом и рф за сговор и фальсификацию выборов)))))
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