Жители предполагают, что причиной чвления мог быть “взрыв в стратосфере американских орбитальных спутников“.

Небо при этом окрасилось в красно-желтый цвет

В Якутии у россиян среди дня исчезло Солнце и массово погибли птицы

В Якутии у россиян среди дня исчезло Солнце и массово погибли птицы

В республике Российской Федерации Саха (Якутия) 20 июля наблюдалось странное явление - из поля зрения жителей днем резко на три часа исчезло Солнце, вскоре после этого там начали находить много тушек погибших птиц.

Об этом 25 июля сообщило местное издание Якутия 24, пиводя фото инцидента и документ администрации муниципального образования Эгинский наслег Верхнеянского района республики.

Солнца не было видно с 11:30 до 14:00 дня, сообщили местные жители.

Читай также: Самое долгое лунное затмение в XXI веке произойдет 27 июля. Что о нем нужно знать?

Отмечается, что причина дневного исчезновения Солнца до сих пор неизвестна. Существует несколько версий произошедшего: солнечное затмение, которого в эти дни не было, дым от пожаров, а также “взрыв в стратосфере американских орбитальных спутников“.

Очевидцы рассказывают, что сначала все происходящее было похоже на приближение сильного грозового фронта - около 11 часов утра на улице быстро начало темнеть. Однако небо при этом окрасилось в красно-желтый цвет, а солнце просто пропало с горизонта, пишет журнал Популярная механика.

После происшествия у озера Байбал-Кюель обнаружили 20 тушек мертвых птиц. Количество птиц может быть значительно больше, отмечают жители. Однако раньше они такого не замечали. Неизвестно, связана гибель птиц с “отключением“ Солнца. Местные власти в связи с массовой гибелью птиц на территории озера предупредили жителей о запрете использовать воду из озера даже в качестве технической до выяснения обстоятельств.

Стоит отметить, что издание International Business Times зафиксировало странную аномалию в Центральной Сибири, издание утверждает, что метаморфозу успели зафиксировать спутники США.

При этом самыми популярными причинами случившегося по версии зарубежных СМИ стали три версии: явление НЛО, падение метеорита, испытание Кремлем нового секретного оружия.

Читай также: Николаев накрыло розовое облако в виде ядерного гриба

По данным со спутников, арктическая часть Якутии резко погрузилась во тьму после зависания над нею гигантского черного облака. При этом площадь внезапного затмения превысила размер Британских островов, пишет ИА YakutiaMedia. В это время там наблюдалось резкое снижение температуры, которое до сих пор не смогли объяснить метеорологи. По словам местных очевидцев, они видели странную вспышку незадолго до этих событий, а потом многим местным жителям стало трудно дышать.

Кроме того, после странного происшествия в Facebook пользователи стали делиться фото непонятного атмосферного явления, отдаленно напоминающего смерч (см. второе фото).

“Так ракету с ядерным движком испытывают“, – прокомментировал снимок пользователь Вячеслав Савотченко.

Как сообщалось 3 июля, российский Норильск залил “кровавый“ дождь.