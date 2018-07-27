Труба пробила тело насквозь: драматург Каюмов погиб, упав в оркестровую яму

Трагический случай произошел в Доме культуры в одной из республик РФ.

В городе Арск в республике Российской Федерации Татарстан после падения в оркестровую яму Дома культуры скончался драматург Гафур Каюмов.

Об этом сообщает Татар-информ.

В пресс-службе Минздрава Татарстана уточнили, что драматургу пробило легкое. Он скончался во время операции.

Инцидент произошел во время репетиции спектакля. Каюмов принимал участие в работе над постановкой.

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“За кулисами во время репетиции он зачем-то поставил лестницу и полез в подсобное помещение к декорациям. В какой-то момент он сорвался и упал на 24-миллиметровые трубы, что стояли в углу. Одна из них пробила его тело насквозь“, - рассказал дикектор Дома культуры.

Каюмову было 59 лет. С 1990-го по 1997 год он служил в Татарском академическом театре. Его пьесы ставились в театрах Татарстана и Башкортостана. Он также сыграл одну из главных ролей в фильме 2005 года Зулейха.

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