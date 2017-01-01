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2018 год может стать одним из самых жарких

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Текущий год во многих странах может побить температурные рекорды и оказаться самым жарким за всю историю.
Рекордная жара в 2018 году
Рекордная жара в 2018 году

В 2018 году многие страны страдают от аномальной жары и ее последствий. Температура в этом году может оказаться самой высокой в истории известной метеорологам.

Такая информация появилась в Japan Times. Ранее в Калифорнии эвакуировали три тысячи человек из-за лесных пожаров.

Заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова говорит о том, что высокие температуры связаны с выбросами парниковых газов. И последствия парникового эффекта – это не сценарий на будущее, это происходит сейчас.

В США медведь залез в бассейн, спасаясь от жары

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Теги: рекорд, погода, температура, климат, парниковый эффект
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Источник: korrespondent.net

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