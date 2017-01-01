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В Мексике жертвами жары стали семь человек

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Жаркая погода наблюдается в 24 из 32 федеральных штатов. Температура днем местами превышает 45 градусов по Цельсию.
Жара началась в понедельник, 23 июля
Жара началась в понедельник, 23 июля
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Из-за жары в одном из штатов Мексики уже погибло не менее семи человек: шестеро из них - от теплового удара, еще один - от истощения. Как сообщает Deutsche Welle, Министерство внутренних дел страны приняло решение объявить чрезвычайное положение в более 640 городах и общинах Мексики.

Чиновникам поручили убедиться, чтобы люди имели доступ к питанию, прохладным местам пребывания и медицинской помощи в случае необходимости.

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Жаркая погода наблюдается в 24 из 32 федеральных штатов. Температура днем местами превышает 45 градусов по Цельсию. Жара началась в понедельник, 23 июля. Ожидается, что уже в ближайшее время станет прохладнее.

Напомним, число жертв жары в Японии приближается к ста.

 

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Теги: погода, смерть, Мексика, жертвы, жара
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Источник: korrespondent.net

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