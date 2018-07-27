В Риме полиция ликвидировала лагерь ромов, несмотря на решение ЕСПЧ

Власти города заявили, что лагерь был источником риска для здоровья населения. Будет ли семьям предоставлено альтернативное жилье - неизвестно.

Полицейские выселили семьи ромов из лагеря в Риме, несмотря на протесты и решение о запрете от Европейского суда по правам человека, сообщает ВВС.

Операция началась в четверг на рассвете в местности под названием River Village, где проживало около 300 человек.

Городские власти Рима заявил, что лагерь был источником риска для здоровья населения.

Полиция опровергла заявления некоторых ромов, что против жителей лагеря применяли силу. Будут ли семьи размещаться в альтернативных местах проживания неизвестно.

Отмечается, что итальянские ромы в основном живут в бедности, в целом их не менее 130 000, многие живут в самодельных лагерях в окрестностях города.

Ранее ЕСПЧ призвал Италию приостановить свой план по выселению людей из River Village.

Как сообщалось, в июне неизвестные разгромили лагерь ромов на окраине Львова. Один человек погиб и четверо получили ранения.

Ранее в Голосеевском парке столицы разгромили лагерь ромов. 22 апреля радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе в Киеве и уничтожили их палатки.

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