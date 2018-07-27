Путин предложил Трампу встретиться в Москве

Президент РФ также заявил, что готов приехать в Вашингтон.

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу встретиться в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

“Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, если там будут созданы соответствующие условия для работы“, - заявил Путин.

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По словам президента РФ, на встречах с Трампом они будут обсуждать ряд вопросов, касающихся “многих государств мира и всей Европы в том числе“.

Напомним, 19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп приглашает Путина посетить Вашингтон осенью.

Позже в Белом доме заявили, что следующие переговоры между Трампом и Путиным в 2018 году не состоятся из-за расследования специального прокурора Роберта Мюллера возможного сговора представителей штаба Трампа с Россией.